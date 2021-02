08/02/2021

MG EHS Plug-in Hybrid è un modello destinato al mercato europeo. Lunga 4.574 mm, larga 1.876 mm e alta 1.664 mm, offre un passo di 2.720 mm. Il design si affida ad elementi come la griglia prominente e i fari con luci di marcia diurna a LED catlike.



Il comfort e la qualità degli interni sono ulteriori aspetti di questo suv, che presenta un’elevata qualità delle finiture e un’eccellente ergonomia. Il volante rivestito in pelle consente al conducente una visuale libera sul cruscotto digitale da 12,3 pollici.



La sicurezza si affida a dispositivi come l’Adaptive Cruise Control, il Blind Spot Information System, il Forward Collision Warning, l’Automatic Emergency Braking, il Lane Departure Warning e una telecamera a 360 gradi.



Il suv adotta un’avanzata tecnologia ibrida costituita da un motore turbo da 1,5 litri da 162 CV, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico da 122 CV e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In modalità EV, la vettura può viaggiare fino a 52 km. Mg EHS Plug-in Hybtid è proposta nelle delcinazioni Excite e Exclusive.