23/09/2021

La berlina Infiniti Q50 2022 aggiunge al suo appeal uno stile rigenerato e interni studiati per garantire massimo comfort e abitabilità. Ogni veicolo include la compatibilità wireless Apple CarPlay, sedili in pelle con funzione di memoria sul sedile del conducente, specchi esterni ripiegabili e sistema audio premium Bose Performance Series.



La vettura è declinata in tre allestimenti: Luxe, Sensory e Red Sport 400, tutti caratterizzati da dotazioni di elevata qualità e dispositivi di ultima generazione. La gamma delle unità include un dinamico 3,0 litri twin-turbo V6, il cui range di potenza passa da 300 CV fino a 400 CV nella versione Q50 RED SPORT 400. Il motore è abbinato ad un cambio automatico avanzato a 7 marce con modalità manuale.



Tra le caratterizzazioni estetiche si fa notare la calandra a doppio arco ben evidenziata dai bordi cromati. I fari a Led Human-eye le conferiscono uno sguardo intrigante. Le declinazioni Sensory e Red Sport 400 includono un paraurti anteriore visivamente potente, che ne sottolinea il carattere. Nella Q50 Red Sport 400 spiccano in coda i doppi terminali di scarico con finitura satinata spazzolata.



La Q50 Luxe esibisce cerchi in lega di alluminio da 18 pollici, mentre negli allestimenti Q50 Sensory e Red Sport 400 sono disponibili nella misura da 19 pollici. La vettura è disponibile sul mercato nordamericano a partire dalla fine di settembre 2021.