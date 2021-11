Seat Cupra Formentor VZ5

03/11/2021

Cupra Formentor VZ5 esprime al top le performance sportive del già dinamico modello di base. La vettura rappresenta la versione più potente di sempre, dotata di un potente 5 cilindri da 2,5 litri in grado di erogare fino a 390 CV, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi e una velocità massima di 250 km/h.



Il modello è equipaggiato con la trasmissione a doppia frizione, provvista della tecnologia 4Drive. La trazione sulle ruote anteriori, dotate di cerchi in lega leggera da 20 pollici in color rame, migliora le performance.



I robusti paraurti ridisegnati, l’impianto di scarico a doppio terminale e la finitura Taiga Grey in edizione speciale donano alla vettura un’estetica raffinata. Gli interni presentano sedili CUPBucket in pelle e cockpit digitale da 10.25 pollici. La vettura è disponibile a partire dalla fine del mese ottobre 2021.