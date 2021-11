DR Motor F35

18/11/2021

DR F35 è il suv di riferimento della gamma e si caratterizza per un design distintivo e massimo comfort. Lo stile è ispirato ai modelli di serie apprezzati dal mercato, ma con qualche tocco di originalità, per rimarcare carattere e personalità.



Nel frontale si fa notare la calandra, mentre in coda spiccano i gruppi ottici e uno spoiler. Il tratto distintivo del profilo laterale è dalla doppia nervatura. L’a,mbiente di bordo è accogliente e ben equipaggiato. Sono disponibili i sedili regolabili elettricamente e riscaldabili, cockpit digitale, telecamere a 360°, infotainment compatibile con Apple Car Play e Android Auto.



Completano il carnet di dotazioni il sistema keyless, il Park assist con 8 sensori e i rivestimenti in ecopelle.Il vano di carico è molto spazioso ed è leader della sua categoria grazie al lungo passo di 2670 mm. Il tetto panoramico è di grandi dimensioni (92 cm) e prevede tendalino elettrico a due stadi di apertura. < br>

L’unità in dotazione è il motore 1.5 turbo benzina/gpl da 154 CV, disponibile sia con cambio manuale che automatico.