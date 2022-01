12/01/2022

Subaru Forester e-Boxer 2022 si presenta in una versione aggiornata, equipaggiata con nuove funzioni di sicurezza e dinamiche di guida migliorate. Trivamo nuove tecnologie di sicurezza avanzate disponibili di serie come il sistema Eyesight Driver Assist di quarta generazione.



Il sistema di sicurezza potenziato presenta un campo visivo più ampioe adotta nuove funzioni, come l’Automatic Emergency Steering, l’Adaptive Cruise control con Lane Centering, il Lane Departure Prevention.



Il veicolo è realizzato sulla piattaforma globale Subaru (SGP) che assicura più maneggevolezza e stabilità. La propulsione si affida al motore 2,0 litri a quattro cilindri contrapposti accoppiato con un motore elettrico all'interno della trasmissione Lineartronic personalizzata. A bordo



l’ambiente è ancora più spazioso, mentre lo stile adotta la filosofia di design Dynamic X Solid, con una fascia anteriore ridisegnata. Tra le tinte si fa notare il Cascade green Silica, il Brilliant Bronze Metallic e l’Autumn green Metallic.