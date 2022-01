24/01/2022

Noble M500 2022 è una sportiva d’Oltremanica che presenta le proporzioni tipiche di una supercar a motore centrale, con un approccio stilistico ben diverso dall’altra proposta della gamma: la M600. Tuttavia, la nuova M500 ne condivide in gran parte la scocca in fibra di carbonio, uguale anche la lunghezza.



A bordo l’impostazione è essenziale e presenta elementi tecnologici. I sedili Recaro Podium sono rivestiti con pelle ed Alcantara, mentre un display permette di gestire tutte le funzionalità della vettura.



Il cuore pulsante è rappresentato dal motore 3.5 V6 biturbo in uso sulla a Ford GT, che eroga la potenza di 558 CV ed è abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. La sportiva biposto è stata sviluppata per i puristi del genere, limitando la presenza di dispositivi come l’ABS. E’ priva anche di airbag. La commercializzazione è fissata per la fine del 2022.