DEUS Automobiles Vayanne

19/04/2022

DEUS Automobiles, Italdesign e Williams Advanced Engineering hanno unito il proprio know-how per dare vita alla hypercar elettrica di lusso Vayanne, una edizione limitata disponibile sul mercato a partire dal 2025. La sportiva superare i 2.200 CV garantendo al contempo una guida confortevole e lussuosa.



Il design si affida al concetto di simmetria e infinito, quest’ultimo richiamato nella forma delle griglie anteriore e posteriore. Il modello delle griglie è rappresentato da forme esagonali che fluiscono continuamente l'una nell'altra per creare l'effetto di ali d'angelo. A bordo spiccano curve morbide combinate con geometrie raffinate.



Ben evidente il quadro strumenti completamente digitale e un display di controllo. La pelle naturale selezionata per il rivestimento è stata trattata e prodotta combinando soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate durante tutto il processo produttivo. DEUS implementa per prima lo specchio Halo Infinity in tutti gli interni del veicolo.