Ts Automobili Modena M67

20/07/2022

Inedita supercar, la Ts Automobili M67 rappresenta il primo prodotto realizzato dai fondatori di Ts Automobili Modena, Arnaldo Torone e Vincenzo Sorvillo, la cui mission è quella di riproporre lo stile delle gran turismo italiane degli anni Sessanta e Settanta.



La sportiva adotta un motore 8 cilindri a V della General Motors dalla potenza pari a 580 CV, accoppiato con un cambio ad otto rapporti. La vettura scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge la velocità massima di 320 km/h.



Il design è curato da Arnaldo Torone, designer ed ingegnere aerospaziale. La M67 rivoluziona il concetto di supercar moderna, risultando confortevole, esteticamente appagante grazie alla pulizia delle linee, senza dimenticare le ultime innovazioni in fatto di tecnologia.

Lo stile audace guarda al passato come dimostra il design sobrio ed elegante abbinato ad un’anima contemporanea.