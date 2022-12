21/12/2022

Hypercar transalpina, la Genty Akylone si configura come una sportiva dalla produzione limitata. Realizzata con una monoscocca in fibra di carbonio e materiali compositi, è lunga 4,56 metri, larga 2,05 m e alta 1,15 m.



La vettura si presenta con linee nette, aggressive, estremamente dinamiche, esaltate da elementi come le grandi ruote da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore abbinate a pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2.



La potenza, pari a 1200 CV, viene erogata dall’unità 3.5-litri V8 biturbo, consente performance elevate: 2,7 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h, 7,2 per raggiungere i 200 km/h e 14 secondi per lo 0-300 km/h.