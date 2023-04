Ram - Auto Ram 1500 REV MY 2025 Ram 1500 REV MY 2025 pick up 1 2



11/04/2023

RAM 1500 REV MY 2025 è il primo Pick-Up leggero Full-Electric a batteria.

Il veicolo viene proposto in due opzioni: Full-Electric, che prevede un pacco batteria standard da 168 kWh con un’autonomia fino a 563 km ed un pacco batteria opzionale di grandi dimensioni da 229 kWh con un’autonomia fino a 805 km.



In entrambi i casi, è possibile aumentare l’autonomia di 177 km in circa 10 minuti grazie alla ricarica rapida da 800 VCC fino a 350 kW.



Il design si affida a linee moderne che trasmettono il suo spirito audace. Il nuovo volto è riconoscibile con la sua presenza grafica e architettura visual.



Il Ram 1500 REV full-electric include fari a LED premium a diapason, un badge R-A-M illuminato e il bagagliaio ad apertura elettrica one-touch, con uno spazio di carico di 424 litri.

di Grazia Dragone

