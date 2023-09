Seat Cupra DarkRebel

12/09/2023

Cupra DarkRebel si configura come una dreamcar che va oltre gli schemi, ponendo le basi per il superamento degli standard attuali. L’auto sportiva a due posti 100% elettrica si presenta come una shooting brake, caratterizzata dal colore della carrozzeria simile a quello del mercurio; ma anche dall’attenzione alla sostenibilità.



L’illuminazione è un elemento chiave nel design, a partire da quella del logo che mostra come la luce possa esaltare colori e materiali. Le linee decise e affilate di DarkRebel sono accentuate dalla firma luminosa triangolare Copra che emerge dalla carrozzeria.



Il concept di illuminazione si basa sulla scomposizione del logo in tre triangoli, applicati poi alle luci diurne (DRL, Daytime Running Lights). La spina dorsale dell’auto è realizzata in materiale cristallino e collega l’anteriore al posteriore. La fluida tonalità viola scuro si evolve e cambia a seconda di come la luce ambientale sfiora la carrozzeria del veicolo. I cerchi sono ispirati alle auto da corsa del brand.



L'innovativo design è esaltato dalle sue dimensioni: 4,5 metri di lunghezza; 2,2 metri di larghezza e 1,3 metri di altezza. Le portiere si aprono fino a 2,2 metri di altezza. La vista laterale è caratterizzata da profili scolpiti sulla carrozzeria. La vettura sfida le regole del design anche negli interni, dove l’abitacolo risulta innovativo.



All’interno, i passeggeri vengono accolti in un ambiente avvolgente, delimitato da una cornice tratteggiata da forme dinamiche. Un elemento chiave sono i sedili sportivi avvolgenti con poggiatesta rivestiti in tessuto a maglia 3D e sostenuti da una struttura in materiale trasparente e cristallino con inserti in rame. I sedili sono montati bassi e si estendono per offrire un supporto laterale per l'intera gamba. Il volante combina le geometrie del mondo delle corse con l’interattività del mondo dei videogiochi.



Sul tetto, una telecamera termica monitora le condizioni dell’abitacolo e il sistema di controllo intelligente del clima regola la temperatura e i flussi d'aria, che fuoriescono dalle bocchette situate sotto il parabrezza. Rivestite con un tessuto elastico traspirante, le bocchette diventano visibili a seconda della quantità di aria immessa.



Cupra DarkRebel offre un’esperienza utente (UX) e un’interfaccia utente (UI) all’avanguardia. Gli utenti non si limitano a guidare, ma sono coinvolti in una connessione continua e immersiva.