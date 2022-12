Tribe Edition: nuova veste per Formentor e Ateca

Esclusività e stile energico caratterizzano la versione limited Tribe Edition, una veste che esalta le specificità dei modelli Formentor e Ateca, versioni che Cupra propone per chi ama sfidare le convenzioni.



“La Cupra Tribe è la personificazione del marchio, evidenziando la suadeterminazione ad essere sfidante non convenzionale, che coglie le opportunità e crea nuovi percorsi”, sono le parole di Antonino Labate, Global Direttore Strategy, Business Development & Operations di Cupra.



In dettaglio, Cupra Formentor Tribe Edition si sviluppa a partire dalla versione Formentor VZ, alla quale si aggiunge ulteriore carattere grazie a soluzioni estetiche come il colore Grigio Scogliera e Nero Midnight, griglia anteriore e modanature in colore Black Matt, lettering Cupra in colore nero, cerchi in lega Exclusive 19 pollici Sport Black Matt, passaruota e cover specchietti esterni in colore Black Matt, pedaliera in dark Alluminium e sedili anteriori supersportivi Dinamica.



La gamma delle unità disponibili include tutte le unità previste per Formentor VZ, quindi troveremo il 2.0 TSI 245 CV DSG (49.850 euro), il 2.0 TSI 310 CV 4D DSG (da 54.500 euro) e l’ibrido plug-in 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG (da 53.100 euro).



Nella declinazione Tribe Edition, il modello Ateca aggiunge nuovi contenuti alla sua ricca dotazione, elementi che regalano un appeal più sportivo ed estremo.

il suv, disponibile nella motorizzazione 2.0 TSI 300 CV 4Drive DSG, prevede la tinta Nero Midnight, il lettering CUPRA in colore nero, i Brembo calliper, i sedili anteriori supersportivi in Dinamica e i cerchi in lega Supreme Copper da 20 pollici. Sono di serie anche l’impianto audio Beats Audio system, regolazione elettrica del sedile conducente con funzione memory e il doppio fondo nel vano bagagli.

Il prezzo è fissato a 58.800 euro.