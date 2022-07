Cupra Leon VZ Carbon: l´eleganza sposa la sportività

Cupra amplia l’offerta delle sue proposte ad alte prestazioni e introduce nella gamma la versione Leon VZ Carbon, un chiaro tributo al mondo della pista.

La versione più cattiva e graffiante della hatchback 5 porte, disponibile nelle motorizzazioni 2.0 TSI 300 CV (221 kW) DSG, 2.0 TSI 245 CV (180 kW) DSG, ma anche ibrida plug-in 1.4 e-HYBRID 245 CV (180 kW) DSG.



L’esperienza di guida di Cupra Leon garantiva il massimo delle prestazioni grazie a unità performanti, una promessa anticipata già nel design, sia esterno che interno. A queste caratteristiche si vanno ad aggiungere la connettività, ma anche la massima attenzione alla sicurezza con la presenza dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida.



A bordo si fanno notare i sedili CUP Bucket Sabelt in pelle nera o blu Petrolio che, grazie alla posizione ribassata, ottimizzano lo spazio e consentono di usufruire di una posizione di guida più ergonomica. Interessante anche il cruscotto proposto con cuciture in rame, disponibile in nero o blu Petrolio, che accoglie il volante Cupra Racing con comandi disegnati e posizionati ergonomicamente.



Anche l'esterno propone elementi di design che esaltano il carattere della vettura, come lo spoiler posteriore in fibra di carbonio color rame, ad esempio, che aiuta a migliorare il flusso d'aria.

Le minigonne laterali in alluminio scuro (Dark Aluminium), i gusci degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio color rame conferiscono ulteriore appeal. I cerchi in lega da 19 pollici con inserti in rame completano il kit delle dotazioni.

Esclusivo anche il prezzo. La versione speciale è disponibile a partire da 47.800 euro per la motorizzazione 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG.