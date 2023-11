15/11/2023

Modello GT che riesce a coniugare un'attitudine sportiva con alte prestazioni alla praticità e funzionalità di una hatchback, la Touring Superleggera Maserati Bellagio Fastback assicura una velocità massima di 287 km/h ed uno scatto da 0 a 100 km/h in 5 secondi netti.



La vettura rappresenta è un esempio di costruzione tradizionale italiana e artigianato, combinato con ingegneria avanzata e materiali moderni.



La GT, basata sul modello Maserati Quattroporte, è stata realizzata in una serie limitata e numerata. La vettura offre sedili posteriori pieghevoli di nuova concezione, e un nuovo serbatoio del carburante, tutti omologati per l'uso su strada.



La Fastback a 5 porte accoglie quattro persone e bagagli in modo sicuro ed elegante.



Nessuna Bellagio sarà come le altre, poiché ogni auto realizzata su misura secondo le specifiche del cliente, compresi i colori interni ed esterni, i materiali interni e le dotazioni speciali.