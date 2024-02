Subaru Crosstrek 2024

12/02/2024

La nuova Subaru Crosstrek raccoglie l’eredità del modello XV, un’auto versatile dagli elevati contenuti in fatto di estetica e comfort, che l’hanno resa bestseller in Europa tra le proposte della gamma.



La Crosstrek preserva la combinazione del Symmetrical All-WheeI Drive (S-AWD) con il powertrain ibrido e-BOXER. L’e-BOXER si compone di un motore a quattro cilindri orizzontali contrapposti da 2,0 litri a iniezione diretta, abbinato a un motore elettrico all'interno della trasmissione Lineartronic.



Il Symmetrical All-Wheel Drive è l’elemento che contraddistingue le vetture del costruttore nipponico. La trazione integrale permanente offre sicurezza e capacità di affrontare tutte le condizioni atmosferiche, mentre il sistema Active Torque Vectoring assicura migliori manovrabilità e prestazioni in curva.



La Subaru Global Platform è stata migliorata. La qualità dinamica del telaio e della carrozzeria è stata perfezionata. Una migliore stabilità di guida è stata ottenuta aumentando la rigidità torsionale del 10%, incrementando la rigidità della carrozzeria e dei supporti, ma anche migliorando la sensibilità dello sterzo senza ritardi di risposta.



Il desig n esterno rispecchia la sua vocazione offroad. Linee più nette e dinamiche sono state applicate secondo la filosofia di design Subaru DYNAMIC x SOLID. Il rivestimento della griglia anteriore è stato ampliato.

I gruppi ottici posteriori le conferiscono un aspetto più deciso. Il cofano anteriore rialzato e il parafango sporgente ai lati della vettura ne sottolineano la forma filante. Gli interni uniscono estetica ricercata alla massima funzionalità e comfort per guidatore e passeggeri.



La nuova Crosstrel‹ offre fino a 1.314 litri di spazio nel bagagliaio. La facilità di accesso e la possibilità di abbattere i sedili posteriori con suddivisione ó0:40 permette espandere ulteriormente lo spazio disponibile.

La vettura è equipaggiata con X-MODE, un sistema che controlla motore, trasmissione, sistema di trazione integrale e freni per una trazione ottimale su superfici scivolose e pendenze ripide.



Inoltre, il modello presenta la versione più recente della tecnologia EyeSight Driver Assist, il sistema di prevenzione delle collisioni con telecamera stereo di Subaru. Altre funzioni di serie includono la frenata automatica in retromarcia (RAB Reverse Automatic Breaking), il sistema di monitoraggio del conducente (DMS - Driver Monitoring System) e il sistema di rilevamento posteriore del veicolo (SRVD - Subaru Rear Vehicle Detection).

La nuova Crosstrek è disponibile nei tre allestimenti: Style, Style Xtra e Premium in 9 differenti colori di carrozzeria.