Seat Cupra Born VZ

25/07/2024

Cupra Born VZ rappresenta una versione inedita e più potente del primo modello 100% elettrico del marchio. Design contemporaneo, performance ed elettrificazione l’hanno resa sin dalll’arrivo sul mercato un modlelo vincente.



Questa nuova configurazione spinge ancora di più su sportività e piacere di guida, dinamismo anticipato già nel nome, acronimo di Veloz in spagnolo. Ciò che rende Cupra Born VZ più prestazionale sono il telaio ed il powertrain da 326 CV, 545 Nm di coppia e una velocità massima di 200 km/h.



Il Dynamic Chassis Control (DCC) con nuovo setting sportivo delle sospensioni, lo sterzo progressivo con una nuova impostazione del software, la risposta più rigida e diretta del pedale del freno e i paddles al volante permettono di gestire la frenata rigenerativa, perfezionando la dinamica di guida.



Cupra Born VZ percorre fino a 599 km, grazie al pacco batterie ottimizzato che offre una capacità netta di 79 kWh. La ricarica può essere effettuata sia utilizzando un sistema di ricarica a corrente alternata AC da 11 kW, sia presso un punto di ricarica veloce in corrente continua DC da 185 kW, permettendo una ricarica rapida dal 10 all’80% in solo 30 minuti.



Il design si affida ad elementi dall’appeal sportivo come i sedili CUP Bucket, i nuovi cerchi in lega da 20 pollici Thunderstorm, il nuovo colore carrozzeria Dark Forest e la tecnologia Smart Light. Il lancio commerciale sul mercato italiano è previsto dal terzo trimestre del 2024.