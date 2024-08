28/08/2024

Serie limitata, la nuova Touring Superleggera Veloce12 presenta tratti estetici che fanno riferimento alla potenza di uno squalo bianco. Le 30 unità prodotte, per realizzare ognuna delle quali sono state impiegate ben 5.000 ore di lavoro manuale, rappresentano un simbolo di esclusività.



Progettata da Matteo Gentile, Head of Design di Touring, la carrozzeria in fibra di carbonio mostra linee fluide e sinuose che accompagnano le performance del potente V12 ad aspirazione naturale da 5,5 litri e 503 CV. L'uso della fibra di carbonio in tutto il veicolo esalta le prestazioni e conferisce un particolare appeal.



A bordo l’atmosfera è elegante e si affida ai migliori materiali disponibili. Touring Superleggera ha collaborato con TracTive per sviluppare un sistema di sospensione adattabile su misura, che consente di regolare l'ammortizzazione in base alle condizioni stradali. Un telaio rinforzato offre livelli moderni di rigidità torsionale, garantendo una perfetta agilità.

La sinergia con Brembo ha generato un sistema frenante avanzato che migliora le prestazioni dei pedali, grazie a dischi più grandi e a pinze migliorate.



Il sistema di scarico Supersprint migliora la potenza e la risposta dell'acceleratore. Inoltre, un sistema di raffreddamento PWR ottimizza le prestazioni, garantendo che il motore rimanga a temperature ottimali in ogni condizione.