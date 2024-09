27/09/2024

Nata dalla sinergia tra OMODA & JAECOO, l’inedita OMODA 7 è una vettura portavoce del trend Art in Motion, concetto che ne ha ispirato lo stile e che unisce in modo armonioso arte e dinamismo. Un audace gioco di luci e ombre ridefinisce il tradizionale frontale dei SUV, fondendo la griglia ad X con una carrozzeria snella.



Il profilo appare fluido ed elegante, mentre le linee protese in avanti trasmettono energia. Il design del posteriore richiama il frontale, esaltando la sensazione di dinamicità sottolineata dalla forma di X. Il nuovo sistema di luci interattive intelligenti, ispirato alla tecnologia futuristica, illumina gradualmente il corpo del veicolo.