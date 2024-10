Mitsubishi Outlander PHEV 2025

09/10/2024

Il nuovo Mitsubishi Outlander PHEV rappresenta un’evoluzione in termini di design e tecnologia.



Il veicolo interpreta il linguaggio di stile del marchio Sculpted Dynamism. Il frontale presenta il tipico Dynamic Shield, spiccano inoltre le proporzioni solide e robiste che conferiscono una presenza imponente, esaltata anche dalla gamma di luci full LED ad alta tecnologia.



Il nuovo suv è dotato di un sistema ibrido Plug-in con doppio motore e trazione integrale, con il Super All-Wheel Control che garantisce sicurezza, maneggevolezza e una stabilità in tutte le condizioni.



Il powertrain utilizza una batteria ad alta capacità, che assicura un’ottima guida e grandi prestazioni. Gli interni sono caratterizzati da ampi schermi rifiniti con materiali e dettagli di alta qualità.



La collaborazione con Yamaha Corporation ha dato vita a sistemi audio all’avanguardia come Dynamic Sound Yamaha Ultimate e Dynamic Sound Yamaha Premium. Il nuovo Outlander PHEV sarà disponibile a partire dall'inizio del 2025.