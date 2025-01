Tesla Model Y 2025

24/01/2025

Il suv di medie dimensioni Tesla Model Y è stato riprogettato per offrirenpiù spazio e nuove funizonalità avanzate. Gli esterni appaiono ridisegnati in funzione di efficienza e autonomia, inoltre le sospensioni, i cerchi e i pneumatici aggiornati rendono la guida più fluida e silenziosa. A bordo si respira un’atmosfera improntata alla novità.



Spicca il vetro acustico appositamente progettato che assicura una perfetta insonorizzazione dai rumori esterni. Tramite i touchscreen anteriore e posteriore, tutte le impostazioni di climatizzazione e intrattenimento sono fruibili ovunque. I sedili riscaldati e ventilati, la reclinazione elettrica e i tessuti morbidi promettono il massimo comfort.



La connettività e la portata del segnale sono state migliorate, mentre la funzionalità Bluetooth consente ai passeggeri di poter apprezzare ogni forma di intrattenimento. I sedili della seconda fila reclinabili elettricamente si ripiegano per ampliare lo spazio del bagagliaio fino a un totale di oltre 2.130 litri.



Il veicolo full electric assicura una guida autonoma avanzata che si affida a una serie di funzioni di Driver Assistance progettate per una guida più dinamica e assistita. Migliora la visibilità per le funzionalità Autopilot e Actually Smart Summon.

Le funzioni di sicurezza attiva riducono le conseguenze di un eventuale impatto e controibuiscono a prevenire gli incidenti. L’arrivo sul mercato previsto a partire da marzo 2025.