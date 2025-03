08/03/2025

La Tesla Model 3 è una berlina a 4 porte del segmento D che rappresenta un importante passo avanti nel settore delle auto elettriche. Prodotta dalla casa automobilistica statunitense Tesla, la Model 3 è il quarto modello di automobile lanciato dal brand e ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alle sue prestazioni e innovazioni tecnologiche.



Dotata di un pacco batterie agli Ioni di Litio ricaricabile, in serie e parallelo tra di loro, raggiungendo così un voltaggio del pacco pari a circa 350 V. La Tesla Model 3 offre un'autonomia competitiva rispetto ad altri veicoli elettrici sul mercato. Questo veicolo elettrico non solo è progettato per ridurre le emissioni di carbonio, ma è anche equipaggiato con funzionalità all'avanguardia come il sistema di autopilotaggio e un'interfaccia utente intuitiva.



La Tesla Model 3 integra numerose funzionalità innovative tipiche dei veicoli elettrici, come il sistema AutoPilot, un sistema software di guida autonoma di livello 2, dotato di 8 telecamere e 12 sensori ad ultrasuoni, il tutto gestibile anche grazie a un grande schermata TouchScreen che centralizza i comandi dell'auto. Con la crescente attenzione verso le auto elettriche e le loro potenzialità ambientali, la Tesla Model 3 si posiziona come un leader nel mercato dei veicoli elettrici, contribuendo alla transizione verso un futuro più sostenibile.



Tesla Model 3 è dotata di un motore sincrono trifase a magneti permanenti posizionato sull'asse posteriore, il quale offre una potenza immediata e una risposta reattiva. Questo motore è essenziale per garantire un'esperienza di guida fluida e dinamica.



Le versioni Long Range e Performance della Tesla Model 3 presentano anche un secondo motore asincrono trifase ad induzione montato anteriormente, che consente la trazione integrale denominata Dual Motor. Questa configurazione non solo migliora la stabilità del veicolo in condizioni meteorologiche avverse, ma ottimizza anche il controllo durante la guida sportiva. Grazie ha queste innovazioni tecnologiche si possano migliorare le prestazioni e la sicurezza di un veicolo. Con un baricentro molto basso, questa vettura offre un'ottima stabilità e tenuta di strada, rendendo ogni viaggio non solo più piacevole, ma anche più sicuro.



La vetture Tesla Model 3 è interamente basata su una soluzione software avanzata che consente aggiornamenti costanti e miglioramenti delle funzionalità. La connettività 4G e Wi-Fi integrata offre ai conducenti accesso a informazioni in tempo reale e a servizi online, rendendo ogni viaggio ancora più smart ed efficiente.