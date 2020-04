Notizie Alfa Romeo annuncia lo stop alla produzione della Giulietta a fine 2020

03/04/2020 di Giulia Morelli Lo stabilimento di Cassino potrebbe terminare la produzione entro il mese di Marzo

Alfa Romeo lo annuncia così, dopo 10 anni di onorata carriera e di presenza sul mercato, si sta concretizzando sempre più l’addio imminente della Giulietta nello stabilimento FCA di Cassino. Una storia la sua divenuta moderna ed stop della produzione a fine anno, ma già nel primo trimestre del 2020, ovvero a fine Marzo, l’impianto FCA di Cassino terminerà di produrre la affascinante vettura del marchio.



L’Alfa Romeo Giulietta è da sempre stata un’auto amata e vissuta da molti, con una linea ancora alquanto attuale dalle prestazioni vincenti, arrivata sul mercato italiano nel 2010 l’auto del Biscione ha incantato, riuscendo ad ottenere il record di esemplari venduti ovvero 78 mila, cifra mai più raggiunta. Negli ultimi anni però il numero di vendite sembra essere duramente diminuito, arrivando fino alle 15 mila immatricolazioni nel 2019. Viste anche le estreme difficoltà riscontrate dal marchio sul mercato, Alfa Romeo ha pensato ad un drastico taglio della sua produzione, sino ad un totale freno che verterebbe ben prima di fine 2020.



Conferma ancora più esplicita sull’uscita di scena della Giulietta è stata estrapolata dall’Head of Product Marketing di Alfa Romeo Fabio Migliavacca, che durante un’intervista ha affermato come Giulietta sarebbe in dirittura di arrivo entro la fine di quest’anno, mentre si preannuncia l’arrivo di un SUV nel segmento C che occuperà il suo posto, denominato “Alfa Romeo Tonale”, atteso per il 2021 e dalla dinamicità di guida molto somigliante a quello della Giulietta. L’assemblata nello stabilimento di Pomigliano d’Arco e rivestirà una importante novità in quanto si tratterà del primo modello ibrido plug-in del marchio, similare ad alcuni modelli di Jeep Compass e Renegade.



Nello stabilimento di FCA di Cassino continuerà e rimarrà salda la produzione del marchio Alfa Romeo per quanto concerne i modelli della berlina Giulia e del SUV Stelvio entrambi rinnovati nel 2020.



