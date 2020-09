Hyundai: soapbox per chi ama il fai da te

Concept da assemblare in un contesto domestico e magari in compagnia, la soapbox car di Hyundai è stata sviluppata dagli ingegneri e designer dello Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC).



“Negli ultimi mesi, trascorrere del tempo insieme in famiglia è diventato più prezioso per le persone. Perciò abbiamo voluto creare un progetto divertente per donare alle famiglie e agli amici un momento piacevole che li unisse”, ha spiegato Andreas Christoph-Hofmann, Vice President of Marketing & Product di Hyundai Motor Europe.



Il momento è particolare e ridisegna il modo di trascorrere il tempo, dedicando più spazio alle relazioni familiari. Hyundai ha voluto investire le proprie energie finalizzandole alla proposta di un progetto che possa coinvolgere tutte le fasce di età, in modo trasversale, ma anche divertente.



Hyundai Soapbox è un veicolo senza motore facile da montare, rivolgendo particolare attenzione alla scelta di materiali facilmente acquistabili in qualsiasi negozio fai-da-te, pensando anche al costo totale dei materiali per garantire un’accessibilità più ampia possibile.



La concept è stata progettata proprio come una normale automobile. Un team di ingegneri ha realizzato il telaio; poi un altro gruppo di lavoro ha abbozzato delle idee su carta e poi tramite modelli 3D virtuali, per valutare diversi design. Infine, un altro team ha lavorato sulla colorazione e sulle finiture.

Guardando ai modelli della gamma Hyundai, la concept 45 ha rappresentato un’ottimale fonte di ispirazione, grazie alle linee precise e geometriche, perfettamente replicabili anche dai i meno esperti. Il team dedicato allo sviluppo desiderava sviluppare una soapbox car semplice, ma che dimostrasse anche un modo di pensare rivolto al futuro.



Il veicolo soapbox è realizzato con legno, barre in metallo e materiali di collegamento come aste e viti, mentre le ruote provengono da una carriola. Il modello ha dei joystick per lo sterzo e un semplice meccanismo per la frenata. Anche se le dimensioni sono a misura di bambino, la soapbox car può trasportare anche un adulto. Il colore del prototipo è giallo acceso, una tinta che trasmette ottimismo e gioia.



Una volta assemblata, Hyundai Soapbox misura un metro di larghezza e 1,76 m di lunghezza. È possibile guidare la soapbox su e giù per una collinetta, oppure andare in giro con due persone che si spingono vicendevolmente. Le istruzioni sono disponibili online.