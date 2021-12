Nissan: la ricerca al servizio della scienza

L’evento Nissan Futures è l’occasione per un reveal importante, che rappresenta il risultato di una sinergia messa in campo tra il brand nipponico e Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency), l’Agenzia Spaziale Giapponese.

Stiamo parlando di un prototipo di rover lunare dotato di tecnologia e-4ORCE, un sistema di controllo della trazione a ruote indipendenti già presente sui veicoli elettrici della gamma Nissan è che diventa fondamentale per muoversi sul suolo lunare.



Lo Space Exploration Innovation Hub Center di JAXA si occupa di ricerche sui rover lunari e da gennaio 2020 collabora con Nissan, focalizzandosi proprio sui sistemi di controllo dei rover, che devono muoversi agilmente su terreni dalle differenti superfici, polverose, rocciose e sconnesse e impiegare al meglio le limitate risorse energetiche di cui sono dotati.



La ricerca di Nissan applica la tecnologia di controllo del motore di LEAF insieme al sistema e-4ORCE di Ariya. Per muoversi sulla sabbia occorrono particolari abilità, dato che spesso le ruote girano a vuoto e affondano nel terreno. Nissan ha sviluppato dei sistemi di controllo della forza motrice che riducono lo slittamento delle ruote, in base alla superficie su cui si muove il veicolo.



Questa ricerca ha il doppio vantaggio di contribuire all’evoluzione tecnologica da applicare sulle automobili e allo stesso tempo anche all’esplorazione spaziale.



Ikkoh Funaki, Direttore dello Space Exploration Innovation Hub Center di JAXA, ha così spiegato: “JAXA intende applicare i risultati di questa ricerca alle future attività di esplorazione spaziale. Stiamo collaborando con diverse aziende, università e istituti di ricerca su progetti che hanno un potenziale di commercializzazione. L’esperienza di Nissan nelle tecnologie elettrificate ci può aiutare a sviluppare rover lunari più performanti.”