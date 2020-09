Muvone: nuova idea di mobilità

La diffusione capillare del Covid-19 presenta nuove sfide per la mobilità, sempre più condizionata dalle stringenti norme sul distanziamento sociale, che ha visto importanti ricadute sui trasporti pubblici e sul flusso del traffico, oltre che alimentare crescenti ansie sulla salute.



Per superare la difficoltà attuale, ma soprattutto per aiutare chi ha una mobilità più limitata, l’idea di uno studente della Staffordshire University, nel Regno Unito, sembra rappresentare una soluzione ideale.

L'idea ha infatti ottenuto l’importante riconoscimento New Norm Mobility Award promosso da Ford, nell’ambito di un concorso destinato ai designer, stimolati a sviluppare soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di questo momento.



Il concept muvone, sviluppato da Marius Lochner, si configura come un taxi a guida autonoma per un solo occupante, puntando l’accento sulla mobilità individuale sicura, senza trascurare il massimo comfort.



“La crisi del COVID-19 ha notevolmente influenzato le nostre vite, cambiando il modo in cui le persone e le merci si muovono e creando una nuova normalità per tutti”, ha affermato Chris Hamilton, capo designer, Ford of Europe. “Ciò richiede nuove idee per app, funzionalità, design e mobilità, in un momento in cui il veicolo diventa lo spazio privato preferito e la salute personale è ancora più importante.”



Muvone presenta un ambiente improntato all’essenzialità grazie a superfici piane e materiali facili da pulire, in modo che il veicolo possa essere disinfettato tra un viaggio e l'altro. Progettato per consentire una maggiore inclusione sociale in un momento in cui le persone disabili ne hanno più bisogno, muvone sembra essere particolarmente adatto agli anziani e alle persone con mobilità limitata.



Il premio è stato assegnato in collaborazione con Top Gear Magazine. Charlie Turner, direttore editoriale di Top Gear era membro della giuria e ha espresso commenti dettagliati su tutte le proposte presentate. “L’ampiezza e la creatività mostrate dai vari partecipanti ci hanno molto colpito e hanno espresso il grande spessore dei talenti in arrivo dalle nuove generazioni. Tuttavia, non è stato affatto semplice scegliere il vincitore”, sono state le sue parole.



In quanto veicolo intelligente per un mondo intelligente, che pone l'accento sulla privacy e sulla sicurezza dell'individuo, muvone è correlato all'approccio incentrato sull'uomo di Ford.