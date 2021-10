Honda: l´innovazione al servizio della sicurezza

Honda pone l’accento sulla sicurezza delle strade, mettendo in campo le competenze tecnologiche al servizio di questo importante obiettivo. Il brand auspica una società senza collisioni a beneficio di tutti gli utenti, un punto di arrivo espresso anche attraverso lo slogan: “Sicurezza per tutti”.



Honda è impegnata ad azzerare entro il 2050 il numero delle vittime di incidenti stradali che coinvolgono moto e auto di sua produzione, un traguardo che sarà possibile investendo su aspetti ben precisi, attraverso un ruolo di sensibilizzazione del problema e portando avanti la ricerca e lo sviluppo a livello di hardware e software.



Il brand nipponico ha svelato il nuovo sistema omnidirezionale Honda SENSING 360 che dovrebbe aumentare la sicurezza, limitando il rischio di collisioni.Evoluto rispetto al sistema precedente, Honda Sensing 360 presenta un campo di rilevamento non solo frontale e posteriore, ma anche omnidirezionale intorno all'auto.

Il sistema sarà introdotto già a partire dal 2022 sul mercato cinese, per poi essere esteso agli altri mercati dal 2030.



In dettaglio, Honda Sensing 360 aggiunge cinque unità radar a onde millimetriche all'anteriore e a ogni angolo dell'auto, oltre alla telecamera monoculare, disponibile sull'attuale versione di Honda Sensing.

Il campo di rilevamento copre ora gli angoli ciechi intorno all'auto, evitando le collisioni con altri veicoli e pedoni, oltre a ridurre il senso di fatica per il conducente. Per lo sviluppo di Honda SENSING 360, il marchio ha impiegato le conoscenze maturate attraverso le attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie per la guida automatica di livello 3.