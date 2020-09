Notizie Toyota: dalla Terra alla Luna

18/09/2020 di Grazia Dragone Il brand sta realizzando un veicolo da usare sul suolo lunare

Lunar Cruiser è il nome del veicolo che Toyota, in collaborazione con l’Agenzia Aerospaziale Giapponese (JAXA), sta sviluppando per essere impiegato sulla superficie lunare.



Il prototipo pressurizzato impiega le tecnologie dei motori elettrici a celle a combustibile (FCEV) e attinge il suo nome da uno dei modelli di riferimento della gamma, il



L’accordo e la nascita di questa speciale partnership ha preso il via nel mese di giugno del 2019 e si prefigge di produrre il veicolo entro la seconda metà dell’attuale decennio. Lo sviluppo e la realizzazione dei componenti di prova è programmato per i primi mesi del 2021.



Il lavoro prevede simulazioni per mettere alla prova le prestazioni di potenza e la dissipazione del calore durante la guida, ma anche della verifica dei pneumatici, anche utilizzando strumenti come la realtà virtuale e i modelli in scala reale, per valutare la disposizione delle attrezzature all’interno della cabina.



JAXA e Toyota intendono aprire la collaborazione anche ad altri partner attraverso incontri di studio e confronto con varie aziende sul tema: “Una società futura che sperimenta veicoli lunari”.

Durante la discussione sulle possibili sfide per la creazione di una società lunare è emerso come il Lunar Cruiser possa diventare il punto di partenza di questo progetto futuro. è il nome del veicolo che Toyota, in collaborazione con l’Agenzia Aerospaziale Giapponese (), sta sviluppando per essere impiegato sulla superficie lunare.Il prototipo pressurizzato impiega le tecnologie dei motori elettrici a celle a combustibile (FCEV) e attinge il suo nome da uno dei modelli di riferimento della gamma, il Land Cruiser , noto per la sua robustezza e affidabilità, la stessa che si intende garantire a chi lo utilizzerà in questo difficile e affascinante viaggio.L’accordo e la nascita di questa speciale partnership ha preso il via nel mese di giugno del 2019 e si prefigge di produrre il veicolo entro la seconda metà dell’attuale decennio. Lo sviluppo e la realizzazione dei componenti di prova è programmato per i primi mesi del 2021.Il lavoro prevede simulazioni per mettere alla prova le prestazioni di potenza e la dissipazione del calore durante la guida, ma anche della verifica dei pneumatici, anche utilizzando strumenti come la realtà virtuale e i modelli in scala reale, per valutare la disposizione delle attrezzature all’interno della cabina.JAXA e Toyota intendono aprire la collaborazione anche ad altri partner attraverso incontri di studio e confronto con varie aziende sul tema: “Una società futura che sperimenta veicoli lunari”.Durante la discussione sulle possibili sfide per la creazione di una società lunare è emerso come il Lunar Cruiser possa diventare il punto di partenza di questo progetto futuro. Fotogallery

News Correlate » EyeSight system al debutto su Subaru Outback

Il dispositivo monitora il traffico e avvisa il conducente in caso di pericolo » Attacco Hacker sulle auto: l´esperimento di Forbes [VIDEO]

Gli hacker possono prendere il controllo di un´auto? Lo studio di due noti hacker in forze al Pentagono lo dimostra » Noleggio auto Europcar, connessione wi-fi illimitata

Il servizio “Unlimited Wi-Fi” è offerto con l´operatore wind, consente di navigare in internet dall´auto 24 ore al giorno » Window to the World vince il concorso Core77

I finistrini dell auto trasformati in schermi interattivi: questo il prototipo di Kansei Design Division di Toyota Motor Europe e del Copenhagen Institute of Interaction Design [ Altre news correlate » ]