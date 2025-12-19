Si può rendere esclusiva, una cosa già esclusiva? Porsche 911 GT3 90 F.A.

[ Stoccarda ] - Ci sono auto che nascono per fare numeri. Poi ci sono quelle che invece vengono al mondo per fare storia. Ecco, la Porsche 911 GT3 90 F.A. appartiene senza alcun dubbio alla seconda categoria. Novanta esemplari, come gli anni che quest’anno avrebbe compiuto Ferdinand Alexander Porsche – qualora vi chiediate l’acronimo F.A. ed il numero 90 che adorna il nome della vettura che cosa richiami. E quale miglior modo per omaggiare l’uomo che ha disegnato la 911, se non dedicargli un modello esclusivo?



Attenzione. Questa non è una semplice GT3 speciale. Questa ha un’anima ed un carattere in ogni suo singolo dettaglio. Tecnicamente la base di partenza è una 911 GT3 Touring, quindi niente alettone posteriore stile tavola da picnic, niente prese d’aria estreme, solo linee pulite, eleganti e sobrie per intenderci. Dietro c’è sempre lui però: il 4.0 boxer aspirato, 510 cavalli snocciolati in sinfonia sino ai 9000 giri che ti fanno sorridere e tremare al tempo stesso; ma torniamo a noi, non distraiamoci, per una volta non è il motore il protagonista, questa GT3 è arte su cerchi Sport Classic neri satinati ispirati ai Fuchs originali.



La carrozzeria si veste di un colore che si chiama F.A. Grünmetallic: un verde profondo, elegante, ispirato alla 911 personale che guidava Ferdinand Porsche negli anni ’80. Una volta dentro continua la magia ed il richiamo al passato, con il motivo dei sedili che riprende la giacca preferita del fondatore Porsche: ed è come sedersi dentro un ricordo di famiglia, cucito in pelle marrone tartufo e rifinito in impunture beige.



Ovunque si guardi, sia dentro che fuori la vettura ci sono dettagli caldi, nostalgici e sentimentali, che definirei quasi distanti dal freddo teutonico a cui spesso la Casa di Stoccarda ci ha abituati: una firma di Ferdinand Porsche incisa sul pomello del cambio in legno di noce, la targhetta placcata in oro «One of 90», l’orologio Sport Chrono che replica il Chronograph I del ‘72, storico segnatempo uscito dalla matita di Ferdinand.



Potrei aggiungere che oltre alla vettura, qualora aveste 367.000 euro da poter spendere, avreste anche in «omaggio» un orologio Chronograph I in edizione limitata, un borsone da viaggio in pelle ed uno slittino Porsche Junior che probabilmente costa più dell’auto che custodisco in garage. Ah, giusto per dire, uno dei 90 esemplari è stato acquistato da un certo Mark Porsche, figlio di Ferdinand: tutto questo solo per farvi capire ancora meglio l’esclusività del modello in questione.



La produzione inizierà a metà 2026 e sarà ordinabile da Aprile... ma in realtà non è ordinabile. È destinata. Perché auto così non si scelgono, ti scelgono.

