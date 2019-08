Porsche: novità per la gamma 911

Storico punto di riferimento della gamma Porsche, la famiglia 911 vede l’ottava generazione del modello 911 Carrera. La nuova sportiva, proposta nelle declinazioni Coupé e Cabriolet, adotta un motore sei cilindri Boxer Biturbo da 3.0 litri che eroga fino a 385 CV di potenza. La Porsche Carrera rappresenta il modello entry level della gamma 911 ed assicura 15 CV di potenza in più rispetto alla versione precedente.



Le dotazioni disponibiili restano le medesime rispetto a quelle della 911 Carrera S e includono a bordo uno schermo touch da 10,9 pollici, connettività completa e sistemi di assistenza alla guida avanzati come, ad esempio, il Porsche Wet Mode.



Come nella Porsche Carrera S, il motore, il telaio e i freni sono stati studiati per garantire una sportività senza compromessi. Il propulsore sei cilindri boxer da 3.0 litri della 911 Carrera genera potenza tramite i giranti di diametro ridotto delle turbine e dei compressori che caratterizzano le nuove unità turbo. La trasmissione viene gestita attraverso il nuovo cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a otto marce.



In Italia, il prezzo di vendita della Porsche 911 Carrera Coupé parte da 108.139 euro e da 122.779 euro per la versione Porsche 911 Carrera Cabriolet.