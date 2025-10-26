Notizie Presentato il nuovo Toyota Rav 4 a Bologna

26/10/2025 di Giovanni Iozzia Svelata in anteprima nazionale una delle novità più importanti della Fiera Auto e Moto d´Epoca

[ Bologna, Emilia Romagna, Italia ] - Speciale Auto e Moto d'Epoca 2025 Il nuovo Toyota Rav 4 è una delle più interessanti novità presentate alla Auto e Moto d’Epoca alla fiera di Bologna. Christian Mohorovicich, Direttore Marketing di Toyota Italia, a svelato il nuovo modello in anteprima nazionale, con un design completamente rinnovato e tante soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2026.



Il nuovo Toyota RAV4 è disponibile Full Hybrid e Plug-in Hybrid, in quattro versioni che si differenziano tra di esse per dotazioni, prestazioni e stile: Rav4, Icon, Premium, GR Sport. Il prezzo di listino per la versione ibrida parte da 45.200 euro (IVA inclusa), che nella fase di lancio scende a 42.800 euro, merito del contributo offerto da Casa e concessionari.



Il Toyota Rav4 Full Hybrid sarà disponibile sia a trazione anteriore (FWD) con 183CV sia a trazione integrale (AWD-i) con 191CV, consente uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7,7 secondi. La versione Toyota Rav4 Plug-in hybrid, per la prima volta anche a trazione anteriore (FWD), avrà una potenza combinata di 268CV. La configurazione integrale (AWD-i) eroga invece ben 304CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi.



Il nuovo modello consente un’autonomia fino a 100 km in modalità completamente elettrica e nel ciclo combinato si potranno raggiungere oltre 1.000 chilometri di autonomia. Un’altra novità è la ricarica rapida in corrente continua fino a 50kW, che consentirà di ricaricare la batteria in soli 30 minuti.



Il paraurti e la griglia integrati, con frontale a nido d’ape in tinta con la carrozzeria danno un aspetto elegante ma deciso, mentre l’assetto rialzato e la postura dominante lo rendono immediatamente riconoscibile trasmettendo forza e sicurezza.

La grande novità è sicuramente la nuova scritta RAV4 sulla fascia trasversale sotto il lunotto. I cerchi in lega sono disponibili nelle misure da 18 o 20 pollici in base all’allestimento. La gamma colori che prevede due nuove tinte: l’Avant Garde Bronze e il Forest Green. La tinta BI-TONE sarà disponibile sulla versione di volume ICON e sulla versione Sportiva GR Sport.



Gli interni sono rifiniti e sportivi, con accuratezza nei dettagli e attenzione alla comodità dei viaggiatori. Al centro del cruscotto orizzontale spicca l’ampio display touch da 12,9, dotato del nuovo sistema MM24 con software Arene che gestisce in modo dinamico e integrato ogni aspetto del veicolo: dalla reattività alla connettività, dalla gestione energetica alla personalizzazione delle impostazioni.



Grande attenzione alla sicurezza grazie al nuovo Toyota Safety Sense 4 di ultima generazione. Migliorata la frenata automatica, potenziato il Blind Spot Monitor, migliorato il nuovo sistema di assistenza al mantenimento della corsia e aggiunto il nuovo sistema di autoparking, che consentirà di parcheggiare l'auto solo con l'uso del telefono.

