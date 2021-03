Geely: nasce un nuovo brand premium

Il brand cinese Geely annuncia la nascita di un nuovo brand: Zeekr Company Limited, una nuova società di tecnologia e soluzioni per la mobilità elettrica, che aspira a dare una risposta alla crescente domanda di vetture sostenibili, nello specifico di veicoli elettrici premium.



I primi veicoli a marchio Zeekr saranno consegnati nel terzo trimestre del 2021, secondo le intenzioni e le strategie di mercato. L’ambizione di Zeekr è quella di introdurre un nuovo modello elettrico all’anno, nei prossimi cinque anni.



Secondo i piani, Zeekr utilizzerà la SEA (Sustainable Experience Architecture) leader del Gruppo Geely Holding e includerà le proprie tecnologie per le batterie, i sistemi di gestione della batteria, le tecnologie dei motori elettrici.

Utilizzando le tecnologie SEA, i veicoli Zeekr saranno in grado di offrire aggiornamenti software durante la vita di ogni veicolo, attraverso gli aggiornamenti Over the Air.



Zeekr rappresenta un innovativo e ambizioso piano di elettrificazione della Geely Holding Group. La strategia iniziale sarà focalizzata principalmente sul mercato cinese, ma esplorerà anche altre aree per soddisfare la domanda del mercato globale di auto elettriche premium.