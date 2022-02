Notizie Nissan: presto in Europa un nuovo veicolo elettrico

28/01/2022 di Grazia Dragone Il modello rientra nel piano strategico Ambition 2030

Il brand nipponico punta sul refresh della gamma attraverso un nuovo modello elettrico compatto, che raccoglierà l’eredità della Micra.

La conquista del mercato europeo rappresenta l’obiettivo della strategia Ambition 2030, roadmap comune di Renault, Nissan e Mitsubishi Motors che si concentra sulla produzione di veicoli elettrici e sulle attività di mobilità connessa.



Nissan presenterà presto nuovi veicoli e tecnologie come, ad esempio, Nissan Ariya, crossover EV e la tecnologia e-POWER disponibile su Qashqai e X-Trail.



La nuova auto elettrica compatta rappresenta un passo in avanti per la gamma e si affiderà alla piattaforma Alliance CMF B-EV, che consente ai prodotti dei rispettivi brand, protagonisti di questa ambiziosa partnership, di conservare lo stile e l’identità dei propri prodotti.



“Questo nuovissimo modello sarà progettato da Nissan e prodotto da Renault, utilizzando la nostra nuova piattaforma comune, massimizzando l'uso delle nostre risorse dell'Alleanza pur mantenendo la sua Nissan-ness”, sono le parole di Ashwani Gupta, Chief Operating Officer di Nissan.

News Correlate » Mercato, Nissan-Renault-Mitsubishi primi al mondo

Il Gruppo è balzato in vetta alla Classifica Mondiale di vendita di automobili. Scalzate Volkswagen e Toyota » Il sorpasso di Volkswagen su Toyota

Il mercato europeo in crescita ha consentito il sorpasso del brand tedesco su Toyota » Toyota al top mondiale

La casa giapponese si conferma nella classifica BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2015 il marchio automobilistico più prestigioso al mondo » Crescono le vendite per Toyota

La casa automobilistica nipponica torna in positivo. Le vendite crescono sia in Asia che nel Nord America, riviste le stime per marzo 2013 [ Altre news correlate » ]