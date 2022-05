Dainese vince 11^ Tappa del Giro dŽItalia

Il Giro D'Italia fa tappa a Reggio Emilia per la sua 11^ tappa, il gruppo si è compattato proprio nel km finale la vittoria di tappa è andata ad Alberto Dainese del Team DSM che si è aggiudicato la vittoria dell’undicesima tappa del 105^ Giro d’Italia, dopo aver percorso 203 km con la velocità media di 47.015 km/h per la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia la seconda tappa più lunga del giro.



Al secondo posto si è classificato Fernando Gaviria Rendon del UAE Team Emirates mentre sul terzo gradino del podio è salito Simone Consonni della squadra Cofidis.



Juan Pedro Lopez Perez del Trek-Segafredo conserva ancora la Maglia Rosa ed è leader della Classifica Generale a Reggio Emilia a conclusione di questa astenuante gara condizionata da un caldo torrido e da condotta di gara molto veloce. Vi lasciamo con il video dell'incredibile volata finale con il gruppo compatto by Automania:



Domani la partenza della 12^ tappa è prevista a Parma.