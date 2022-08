Forte grandinata e auto distrutte al Centro commerciale Casamassima

Nel pomeriggio del 19 agosto 2022, verso le ore 18.30, un violento temporale si è abbattuto nel sud del barese. I diversi paesi colpiti dalla grandine sono stati Rutigliano, Mola di Bari, Casamassima e Noicattaro. I passanti hanno descritto le palline di grandine, paragonandole alla grandezza di palle da tennis. Di anno in anno, infatti, i chicchi di grandine stanno diventando sempre più grandi, giungendo al suolo come proiettili e provando innumerevoli danni.



È il caso del Centro Commerciale Casamassima dove, molte macchine, sono state danneggiate dalla grandine con ammaccature sulla carrozzeria, specchietti divelti e lunotti posteriori spaccati o completamente distrutti. Colpite diverse Fiat Punto, con parabrezza posteriore sfondato, una lussuosa Porche 718 Cayman con parabrezza posteriore e faro destro sfondato (come si può vedere dalle foto) e molte altre vetture con carrozzeria danneggiate, le immagini parlano da sole.



Ingenti i danni anche all’interno dei negozi del centro commerciale. I vigli del fuoco sono intervenuti per verificare lo stato dei luoghi, senza però prescrivere la chiusura del centro. Incalcolabili danni anche sull’agricoltura, causati dalla forte grandinata che ha portato a conseguenze devastanti sulle coltivazioni di stagione e su diversi vigneti, risorsa fondamentale del territorio di Rutigliano. Intanto, per tutta la regione Puglia, scattata l’allerta gialla.

