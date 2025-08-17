Notizie Scomparso l´imprenditore Dr Stefano Dolcetta

17/08/2025 di Domenico Scalera Abbiamo avuto modo di intervistarlo al Salone dell´Auto di Parigi, edizione 2010

[ Montecchio Maggiore, Vicenza ] - morte del Dott. Stefano Dolcetta Capuzzo che si è spento all'eta di 76 anni, avvenuto lo scorso 14 agosto 2025. Ricoverato dal 10 agosto scorso per le gravi conseguenze di una brutta caduta mentre si trovava al Golf Club di Cortina d'Ampezzo, le sue condizioni sono sembrate gravi da subito ricoverato con urgenza all'ospedale di Belluno. Stefano Dolcetta è stato un uomo di straordinaria visione e determinazione, capace di guidare il Gruppo FIAMM, oggi Horien, con una combinazione rara di umanità e capacità professionale.



In occasione del FIAMM esponeva con un proprio stand e abbiamo avuto modo di incontrare e fare un’intervista esclusiva all'allora presidente della Astron FIAMM, Stefano Dolcetta, e al responsabile Marketing, Bruno Dusset-Vidalet, fondatori della Astron FIAMM. Stefano espose con entusiasmo la tecnologia OLED e le soluzioni di accumulo innovativo con le batterie al sale.



In qualità di Presidente della Astron FIAMM, Stefano ha avuto un impatto significativo non solo sull'azienda ma anche sull'intero settore. La sua leadership ha portato innovazioni straordinarie e una crescita sostenibile che hanno posizionato il gruppo tra i leader del mercato. Il suo approccio orientato alle persone ha ispirato colleghi e dipendenti a dare il meglio di sé in ogni progetto.



La sua eredità rimarrà viva nei valori che ha instillato nel Gruppo Horien: integrità, innovazione e un impegno costante verso l'eccellenza. Mentre ci uniamo nel dolore per la sua perdita, ricordiamo con gratitudine i suoi contributi inestimabili e il suo spirito indomito che continueranno a guidarci nel futuro.



Leadership e radici: un profilo legato al territorio

La Leadership del Dott. Stefano Dolcetta, Presidente della Astron FIAMM, ha segnato profondamente il panorama economico-industriale locale. Sotto la sua direzione, l'azienda ha intrapreso un percorso di innovazione tecnologica che ha non solo migliorato i processi produttivi, ma ha anche aperto nuovi orizzonti nel mercato globale. La visione strategica del Dr Stefano Dolcetta ha infatti permesso un ampliamento significativo dei mercati di riferimento, rendendo Astro FIAMM un attore competitivo e rispettato.



Ma l'impatto del Dott. Dolcetta non si limita all'innovazione e alla crescita economica; egli è sempre rimasto fedele ai valori di responsabilità sociale. La sua dedizione alla comunità locale si riflette in iniziative che promuovono lo sviluppo sostenibile e il benessere collettivo. Attraverso progetti sociali e collaborazioni con enti locali, il Dott. Dolcetta ha voluto dimostrare che il progresso industriale può andare di pari passo con il rispetto per la propria terra e per le persone che vi abitano.



Nato a Vicenza il 16 Febbraio 1949, il Dott. Stefano Dolcetta ha conseguito una laurea in Economia e Commercio e un Master al CUOA, nominato Cavaliere del Lavoro nel 2015, ha dedicato la sua carriera al settore automotive.



Dopo aver iniziato con responsabilità commerciali nella FIAMM, anche nelle sedi estere, ha scalato i vertici fino a guidare l’azienda come Amministratore Delegato e Presidente. Sotto la sua Leadership, l’azienda ha diversificato il proprio portfolio, introducendo innovazioni nei prodotti per l’energia, il suono e la connettività automotive, fino alla cessione del business delle batterie al piombo al Gruppo Hitachi.



Oltre all’attività imprenditoriale, si è sempre impegnato anche a livello collettivo, diventando anche vicepresidente di Confindustria. In sintesi, la visione del Dott. Stefano Dolcetta rappresenta un modello esemplare di come leadership responsabile e innovativa possa plasmare positivamente sia l'industria che la comunità locale.



Un patrimonio di imprenditorialità e umanità

Come sottolinea il Vice Presidente di HORIEN Alessandro Dolcetta: «Perdiamo un uomo che ha saputo allargare i confini della nostra azienda, guidandola con orgoglio verso nuovi orizzonti riaffermandola anche in periodi di crisi, un’azienda che oggi ha oltre 85 anni di storia nel settore automotive e dell’accumulo energetico. Grazie anche alla sua visione, abbiamo sviluppato prodotti innovativi sia nel campo dell’energia che del suono e della connettività automotive. Quella del cugino Stefano è una perdita umana e manageriale: una figura di solidità e di passione aziendale che resterà per sempre per tutti noi un punto di riferimento».



