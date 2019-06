28/05/2019

Edizione speciale curata dal reparto Bespoke Collective, la Rolls-Royce Wraith Eagle VIII è disponibile in cinquanta esemplari. La vettura evoca l’avventura notturna di Alcock e Brown che volarono ininterrottamente da Saint John’s, città canadese parte dell'Isola di Terranova, fino a Clifden, in Irlanda, su un Vickers Vimy modificato, un bombardiere della prima guerra mondiale.



Il biplano era alimentato da 2 motori Rolls-Royce Eagle VIII da 20,3 litri e 350 CV ed è da questo propulsore che la vettura prende il suo nome. La livrea presenta due toni in grigio canna di fucile e Selby Grey sulla parte superiore, i colori sono separati da una striscia in ottone. Le bande nere della griglia richiamano il vano del motore Rolls-Royce Eagle VIII del Vickers Vimy, mentre i cerchi sono levigati con una finitura traslucida.