Rolls-Royce: rivoluzione elettrica

La profezia è compiuta e anche Rolls-Royce avrà il suo primo modello elettrico, secondo l’annuncio ufficiale dall’ad Torsten Müller-Ötvös.

La Rolls Royce Spectre Electric arriverà sulle strade a partire dal quarto quadrimestre del 2023 e porta a compimento una profezia che il fondatore del marchio, Charles Rolls, aveva fatto in passato, una promessa che il CEO si è impegnato a realizzare.



I test globali della vettura copriranno 2,5 milioni di km, una simulazione di 400 anni di utilizzo. Il brand ha previsto che per il 2030 tutti i suoi modelli adotteranno una propulsione interamente elettrica.



In un annuncio storico, Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive Officer di Rolls Royce Cars ha affermato: “Oggi è il giorno più significativo nella storia delle Rolls-Royce Motor Cars dal 4 maggio 1904. In quella data, i nostri padri fondatori, Charles Rolls e Sir Henry Royce, si incontrarono per la prima volta e concordarono che avrebbero creato la migliore auto del mondo”.



Ed ancora: “Le auto che hanno creato, hanno introdotto nel mondo una vera esperienza di lusso e assicurato per Rolls-Royce la posizione di leader che continua ad occupare, incontrastata, fino ad oggi.

Oggi, 117 anni dopo, sono orgoglioso di annunciare che la Rolls-Royce inizierà il programma di test su strada per un nuovo prodotto straordinario che porterà la rivoluzione globale dell’auto completamente elettrica e creerà il primo prodotto super-lusso del suo genere. Questo non è un prototipo.

E’ una cosa reale, sarà testata e i nostri clienti riceveranno le prime consegne nel quarto trimestre del 2023”.



I motori elettrici hanno sempre esercitato un certo fascino su Sir Henry. La sua prima impresa (F. H. Royce and Company) creò dinamo, motori per gru elettriche e brevettò la lampadina a baionetta.

Fu Rolls, però, a profetizzare un futuro elettrificato per le automobili, dichiarando a suo tempo che l'auto elettrica fosse perfettamente silenziosa e pulita, priva di odore o vibrazione.