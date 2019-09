17/09/2019

La Lamborghini Sian FKP 37 rappresenta la prima sportiva ibrida della casa di Sant’Agata Bolognese. La denominazione evoca la velocità e il dinamismo attraverso l’espressione dialettale bolognese lampo, mentre la sigla è un diretto riferimento a Volkswagen Ferdinand Karl Piëch e al suo anno di nascita.



L’unità in dotazione è un motore elettrico integrato dalla potenza di 602 kW (818 CV; 807 CV), che la rende la più performante sportiva prodotta da Lamborghini. In abbinamento al propulsore troviamo una trasmissione semiautomatica a sette velocità con un sistema di trazione integrale a controllo elettronico.



Un supercondensatore sostituisce la classica batteria agli IoLi. Lo scatto è da sportiva pura come dimostrano i tempi dichiarati pari a 2,8 secondi nell’intervallo da 0 a 100 km/h, mentre la velocità max, limitata elettronicamente, raggiunge i 350 km/h.



lo stile è distintivo e spiccano come elementi specifici i fari diurni a forma di Y e un'ala posteriore fissa, attiva. A bordo la consolle centrale è dotata di un touchscreen verticale, mentre i rivestimenti sono in pregiata pelle Poltrona Frau. La produzione sarà limitata a 63 unità.