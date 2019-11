12/11/2019

Rolls Royce Cullinan Black Badge indossa una veste speciale che garantisce un maggiorato appeal sportivo alla regina del lusso a quattro ruote. Dopo i modelli Wraith, Ghost e Dawn, ora è la volta del primo suv del brand ad essere proposto nella declinazione Black Badge.



Il colore black caratterizza in maniera totalizzante ogni elemento della carrozzeria, dai cerchi in lega da 22 pollici fino alla griglia, arrivando agli scarichi, compresa la base dell’iconica Spirit of Ecstasy.



A bordo spicca la plancia con rivestimenti in fibra di carbonio realizzati con una particolare tecnica artigianale. Intrigante il cielo della vettura, caratterizzato da ben 1.344 punti luminosi che ricreano ogni costellazione.



La propulsione si affida al potente motore benzina biturbo V12 da 6.75 litri dalla potenza massima di 600 CV, cresciuta di 29 CV rispetto alla Cullinan di serie. Il cambio automatico a 8 marce abbinato offre una risposta più sportiva.