16/06/2020

Seat Ateca 2020 aggiorna il suo appeal con niove soluzioni estetiche che conferiscono un look più attuale al suv iberico. La vettura integra diverse tecnologie per l’illuminazione, tra cui i fari anteriori full LED e le luci posteriori a LED di serie, oltre agli indicatori di direzione dinamici. La nuova Seat Ateca è completamente connessa.



Ricco il carnet di dispositivi dedicato alla sicurezza e che include: l’Adaptive cruise control predittivo, il Pre-Crash Assist, l’Emergency Assist, il Travel Assist e il Side and Exit Assist. La Seat Ateca offre un nuovo equipaggiamento comfort che comprende volante riscaldato, Climacoat (parabrezza all-weather con un rivestimento invisibile) e Trailer Assist.



Ulteriore novità è rappresentata dal nuovo allestimento XPERIENCE, che si aggiunge alle versioni Reference, Style e FR. La nuova SEAT Ateca è disponibile in una gamma di propulsori nuovi e ottimizzati, quattro a benzina e quattro diesel.