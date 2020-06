23/06/2020

Haval H2 2020 rappresenta la rigenerazione del suv di segmento C. Tra le novità si notano interventi sul fronte estetico. Il frontale è completamente rinnovato all’insegna della contemporaneità e del carattere.



La coda presenta una nuova piastra paracolpi e la nuova forma dei fari. Il portellone ha un nuovo profilo cromato più alto.



Rinnovati anche i cerchi in lega, disponibili da 18 pollici a 5 razze. Il propulsore in uso resta il motore 1.5 Turbo benzina da 144 CV MONOFUEL, con impianto GPL porodotto dall’azienda italiana BRC, leader del settore. Il listino prevede due versioni con alcune differenze negli allestimenti.



La configurazione Easy con allestimento standard offre una buona dotazione di base e un competitivo rapporto qualità/prezzo. Pià ricca la variante Premium full-optional.



In dettaglio, la versione Easy offre: Radio CD MP5 da 8 pollici, retrocamera, Apple Car Play, due airbag frontali.



A bordo della Premium troviamo: tetto apribile elettrico panoramico, Apple Car Play, fari anteriori a LED. Per la carrozzeria sono disponibili le tinte Hamilton White (non metallizzato), Crystal Black, Pittsburgh Silver, Mars Red, Santiago Blue e Cocoa Brown.