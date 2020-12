18/12/2020

Disponibile in soli 24 limitati esemplari, la nuova hypercar Hennessey Venom F5 si caratterizza per linee estreme e spiccato dinamismo. Disponibile a partire dal 2021, la sportiva d’Oltreoceano è lunga 4,6 metri e larga 1,97.



La monoscocca di carbonio è abbinata a una carrozzeria dalle proporzioni allungate e filanti. In dotazione è disponibile il propulsore V8 6.6 biturbo a carter secco da 1.817 CV, progettato per raggiungere gli 8.500 giri al minuto. L'impianto di scarico è realizzato da Inconel, mentre il vano motore è rivestito con un trattamento ceramico (Cerakote).



In abbinamento all’unità troviamo il cambio semiautomatico Cima a sette marce con frizione singola, gestito tramite paddles al volante. Le performance sono elevatissime, scatto da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi e velocità massima che supera i 500 km/h. A bordo l’atmosfera è racing, con il volante di carbonio tagliato nella parte superiore e dotato di comandi integrati.