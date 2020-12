24/12/2020

Disponibile in versione hatchback Sportstourer, la nuova Seat Leon e-Hybrid integra un sistema ibrido plug-in, che la rende di fatto la prima vettura ibrida plug-in del marchio.

La propulsione si affida all’unità 1.4 TSI da 150 CV abbinata ad un motore elettrico da 115 CV alimentato da una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh, per una potenza totale di 204 CV ed una forza motrice di 350 Nm di coppia massima.

La trasmissione disponibile è il cambio automatico DSG a sei rapporti con tecnologia shift-by-wire.



Fra le modalità di ricarica troviamo il sistema domestico con potenza fino a 3,6 kW, sviluppato attraverso Elli, consociata del Gruppo VW. I tempi di ricarica completa sono di circa 3 ore e 45 minuti con un caricabatterie da 3,6 kW o circa 5 ore e 48 minuti con un caricabatterie da 2,3 kW.



Tra le dotazioni disponibili è presente il sistema in grado di passare da una modalità di guida all’altra, il dispositivo e-Sound che avverte i pedoni della prossimità del veicolo quando va in elettrico. La capienza del bagagliaio si riduce rispetto alle versioni alimentate in modo tradizionale, per la presenza della batteria al di sotto del vano di carico.