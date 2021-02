19/02/2021

Rinnovata per offrire con la sua sesta generazione la risposta alle esigenze della mobilità contemporanea, la nuova Subaru Outback 2021. La vettura conserva la filosofia costruttiva del brand che si affida alla trazione integrale permanente Subaru Symmetrical AWD ed il motore Boxer, sviluppati nel solco del rispetto per l’ambiente.



La nuova Subaru Outback MY21 utilizza la piattaforma SGP (Subaru Global Platform) che ha portato a rilevanti incrementi in termini di rigidità dello chassis. Con l’utilizzo dei più moderni sistemi di assistenza alla guida è stato possibile soddisfare standard di sicurezza più elevati. Il dispositivo EyeSight, di serie su tutti gli allestimenti, è ancora più evoluto.



La nuova Subaru Outback MY21 utilizza il motore Boxer a benzina da 2,5l FB25, la cui potenza è pari a 169 CV. Gli allestimenti disponibili nel catalogo sono tre; l’elegante Style, la sportiva 4dventure o la lussuosa Premium.



In dettaglio la configurazione Style propone: fari anteriori, posteriori, fendinebbia e retronebbia a LED, cerchi in lega di alluminio da 18 pollici Dark Grey, sedili in tessuto, climatizzatore automatico bi-zona, sistema audio DAB con display da 11,6 pollici e 6 altoparlanti, portellone motorizzato con funzione Hand Free, mancorrenti sul tetto, telecamera posteriore, sistema di intrattenimento Subaru STARLINK, Apple CarPlay e Android Auto.



La versione 4dventure punta su: cerchi in lega di alluminio da 18 pollici Dark Metallic, sedili idrorepellenti, tappetini anteriori e posteriori waterproof, mancorrenti sul tetto con dettagli Green e capacità di carico maggiorata, sistema audio DAB con display da 11,6 pollici con 6 altoparlanti e navigatore.



Infine, la declinazione Premium include: cerchi in lega di alluminio da 18 pollici Machined Dark Metallic, sedili in Pelle Nappa (due tonalità di colori), telecamera anteriore, posteriore e laterale, funzione di memorizzazione posizione sedile conducente e specchietto retrovisore, sistema audio DAB Harman Kardon con display da 11,6 pollici con 11 altoparlanti, navigatore, subwoofer e amplificatore a 8 canali, volante in pelle liscia con cuciture Silver, tetto apribile elettrico con funzione di scorrimento ed inclinazione, retrovisori esterni satinati ripiegabili automaticamente con funzione inclinazione in retromarcia.