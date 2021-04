19/04/2021

Rolls-Royce Phantom Tempus Collection è una luxury limited edition ispirata al tempo e ai confini dell'universo. La disponibilitàdi questa vettura è rivolta a 20 fortunati possessori. Il design abbraccia i temi relativi al tempo e al cosmo. Una componente chiave è il raro fenomeno astronomico delle pulsar, presente nelle profondità più remote dello spazio. Queste stelle molto dense e incandescenti emettono radiazioni elettromagnetiche in impulsi estremamente regolari.



Nella Phantom Tempus Collection, questo straordinario oggetto dell’universo è rappresentato come un elemento centrale sul rivestimento del padiglione Starlight, composto da illuminazione a fibre ottiche. Un ulteriore elemento particolare è l’assenza dell’orologio, per indicare la libertà dei clienti dal tempo e dai suoi limiti.



Una fascia di alluminioè stata modellata per comporre 100 colonne, che rappresentano il periodo di 100 milioni di anni di un movimento rotazionale di una stella pulsar. Ogni colonna è anodizzata nera e lucidata a mano per riflettere la luce. Intrigante la targa incisa posta nel vano portaoggetti, che reca una citazione di Albert Einstein, con la frase: La distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'illusione ostinatamente persistente.



All'interno delle porte è presente un motivo vorticoso composto da centinaia di perforazioni illuminate. La livrea esterna è proposta nella tinta Bespoke Kairos Blue, che intende trasmettere i misteri attraverso la presenza di scaglie blu, che scintillano quando catturano la luce, personificando in tal modo l’emissione luminosa delle stelle.