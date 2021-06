03/06/2021

Touring Superleggera Arese RH95 è una vettura celebrativa dei 95 anni di Carrozzeria Touring Superleggera ricordando nelle iniziali il precursore del progetto. L’esclusiva sportiva, che sarà disponibile in soli 18 esemplari, rappresenta la prima vettura del brand realizzata con motore centrale abbinato alla carrozzeria in fibra di carbonio.



La supercar rappresenta la sintesi tra i volumi del modello Disco Volante, da cui riprende anche la sottile linea di allumino che scorre lungo la fiancata, e i riferimenti al carattere e alla potenza che ritroviamo sulla Aero 3. La luminosità e l’ergonomia degli interni permettono di vivere un’eccellente esperienza di guida.



Le scelte cromatiche sono ispirate alle tinte classiche, pur presentando elementi di originalità. Troviamo la Verde Pino enfatizzata da due fasce argento sul cofano anteriore e sulla coda, mentre a bordo spicca l’abbinamento color caramello e cacao, con accenti zafferano sui sedili.



Disponibile anche la colorazione rosso acceso di Alfa 8C Competizione, con la parte anteriore bianca come nella livrea delle GTA da competizione negli anni 50 e 60. Intrigante la livrea attinta dal mondo delle competizioni, arancio e azzurro Gulf. Touring Superleggera Arese RH95 utilizza un autotelaio che garantisce prestazioni e massima efficienza dinamica.