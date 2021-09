Lamborghini Countach LP 800-4

06/09/2021

Lamborghini Countach LPI 800-4 è una sportiva realizzata in soli 112 esemplari dal design scolpito e futuristico. La vettura si ispira alle linee del modello precedente, vettura iconica del passato della gamma. Lamborghini LP 800-4 conserva l’impostazione stilistica e il carattere da autentica sportiva.



Il look si affida a linee decise, scolpite e nette. La silhouette è fortemente inclinata proprio come la Countach originale. Assente l’alettone, mentre gli airscoop sono integrati. Le prese d'aria NACA solcano i lati e le portiere. La parte posteriore è riconoscibile per la forma a cuneo rovesciato, con il paraurti dalla linea più abbassata e slanciata e il design esagonale dei tre gruppi ottici.



La sportiva adotta i quattro terminali di scarico caratteristici della famiglia Countach, collegati all'interno del diffusore in fibra di carbonio. L'accesso per conducente e passeggero avviene attraverso le porte con apertura a forbice.



L’unità proposta è un V12 da 6,5 litri, con una potenza di 780 CV, abbinato ad un motore elettrico da 48 volt montato direttamente sul cambio, che eroga ulteriori 34 CV di potenza. Il motore elettrico è alimentato da un supercondensatore che fornisce una potenza tre volte superiore rispetto a una batteria agli ioni di litio con lo stesso peso. La monoscocca e tutti i pannelli della carrozzeria sono in fibra di carbonio, consentendo un peso a secco pari a 1.595 kg, con un rapporto peso -potenza di 1,95 kg/CV.



Gli esterni presentano diversi elementi in fibra di carbonio nello splitter anteriore, intorno al parabrezza e agli specchietti retrovisori, sulle prese d'aria del cofano motore e sul battitacco. E’ possibile scegliere tra diverse opzioni di colore, che includono le tinte: Impact White, Giallo Countach e Verde Medio. In alternativa, la palette attuale offre colori moderni, per lo più metallici, come Viola Pasifae o Blu Uranus.