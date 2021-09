Seat Cupra UrbanRebel Concept

07/09/2021

La concept Cupra UrbanRebel è una vettura emozionale, sostenibile dallo stile spiccatamente racing, unico e inconfondibile, che rappresenta la visione di una urban car 100% elettrica il cui lancio è programmato per il 2025.



La versione stradale del prototipo è il risultato armonico di un design sorprendente e di una dinamica unica, che si affida alla piattaforma corta MEB di Volkswagen. La vettura sfoggia nel frontale lo sharknose creato utilizzando una superficie negativa. Particolare la firma triangolare nei fari.



Il design avvolgente delle superfici vetrate genera l'effetto visivo di un casco e crea un effetto di continuità con i finestrini intorno alla vettura. Nella fiancata, l’auto presenta proporzioni atletiche grazie alla linea a cuneo che scorre dal montante C alla porta anteriore, con superfici diagonali scolpite. La vista posteriore esibisce proporzioni orizzontali e un ampio spoiler, ispirato alle corse virtuali.



Lunga 4.080 mm, larga 1.795 mm e alta 1.444 mm, l’auto eroga una potenza continua di 250 kW con 320 kW di potenza di picco. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,2 secondi.