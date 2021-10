Mazzanti Automobili Evantra Pura

25/10/2021

Mazzanti Evantra Pura è un’esclusiva supercar realizzata in soli cinque esemplari. Leggerezza, potenza ed equilibrio sono le caratteristiche di questa sportiva estrema il cui peso è pari a 1300 kg. Il design appare dinamico ed equilibrato, risultato della creatività di Luca Mazzanti, che ha elaborato uno stile diverso dalle più tradizionali sportive a motore centrale.Ogni esemplare viene creato a mano.



Gli interni, costruiti su misura del cliente, sono realizzati da aziende leader nel settore della moda di lusso, con pellami speciali naturali trattati all’anilina e che risultano molto morbidi al tatto. La consolle centrale, raccolta e sportiva, è dotata di cruscotto con acquisizione dati e Headunit disponibile anche con controllo touch e sistema infotainment con connettività Bluetooth di ultima generazione.



Il cuore di Evantra è rappresentato da un V8 in alluminio 7L aspirato dalla potenza di 751 CV a 7500 giri/minuto ed una coppia max di 860 Nm a 5000 giri/minuto. Il motore condivide alcune parti con un monoblocco V8 di origine americana. Il telaio è realizzato in parte in monoscocca in acciaio scatolato ad alta resistenza ed in parte in tubolare in cromo molibdeno.