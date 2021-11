17/11/2021

Veicolo elettrico a batteria (BEV), Subaru Solterra rappresenta il primo Battery Electric Vehicle del marchio ad essere lanciato a livello globale. Le caratteristiche estetiche più evidenti sono la griglia esagonale; la carrozzeria con l'asse orizzontale che parte dalla calandra, ma anche il pannello strumenti basso con i contatori montati in alto.



La vettura nasce dalla condivisione del know-how tecnologico di Subaru e Toyota, che hanno sviluppato insieme la piattaforma dedicata ai BEV: la e-Subaru Global Platform, che permette una dinamica di guida superiore, insieme ad elevate stabilità e maneggevolezza. I pacchi batteria ad alta capacità sono posizionati sotto il pavimento, ottenendo in tal modo un baricentro basso e un'elevata resistenza e rigidità del corpo.



Subaru Solterra adotta un nuovo sistema che aziona le ruote anteriori e posteriori con motori separati. La vettura è dotata del sistema di controllo dell’AWD X-MODE che migliora il senso di sicurezza su strade sconnesse. Il lancio commerciale è previsto a partire dalla metà del 2022 in vati mercati, tra cui : Giappone, Stati Uniti, Canada, Europa e Cina.